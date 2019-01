Arkadiusz Milik si è ripreso il Napoli a suon di gol: 10, segnati in questo campionato. Il centravanti polacco ha ormai dimenticato i due brutti infortuni al ginocchio, che avevano frenato la sua carriera in Italia. E avevano fatto sorgere più di qualche dubbio nei suoi confronti. Ora spazzati via, anche grazie alla fiducia di Ancelotti. E della società, già al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto: più lungo e più ricco rispetto all'attuale accordo da 2,5 milioni di euro netti all'anno fino a giugno 2021.



Classe 1994 ex Ajax, Milik sta riuscendo nell'impresa di allontanare il fantasma di Cavani. L'attaccante uruguaiano del Paris Saint-Germain, ora accostato pure al Chelsea di Sarri, ha ricevuto un paio di grosse offerte dalla Cina. Dove ci sono altre squadre interessate ad Hamsik e Mertens. Entrambi potrebbero salutare Napoli in estate, quando avranno 32 anni e (salvo rinnovi) solo un altro anno di contratto: la scadenza è fissata a giugno 2020. In particolare il belga ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.