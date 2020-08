Milik alla Roma: sì! Titola così il Corriere dello Sport in edicola oggi, facendo il punto sulla trattativa che potrebbe portare l’attaccante polacco dal Napoli ai giallorossi. Secondo il quotidiano, il club di De Laurentiis e Fienga, ad della Roma, continuano a lavorare su un affare che può decollare a breve, ovvero il trasferimento dell’attaccante polacco classe 1994 ai giallorossi in cambio di Under e un conguaglio di circa 15 milioni di euro.



E LA JUVE? - In questo modo, scrive il Corsport, Fonseca si cautelerebbe in caso di partenza di Dzeko, mentre Gattuso colmerebbe il vuoto lasciato da Callejon. Milik, in scadenza di contratto con il Napoli nel 2021, negli ultimi mesi è stato un obiettivo concreto della Juventus, soprattutto su indicazione di Sarri. I bianconeri avevano trovato un accordo con il giocatore, ma non con il Napoli: ora l’inserimento della Roma cambia tutto.