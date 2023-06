Arkdiusz Milik, attaccante della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Polonia in vista della gara contro la Germania. E il bomber polacco ha parlato anche della sua stagione in bianconero e del suo futuro oggi in bilico fra il riscatto per rimanere a Torino e un ritorno al Marsiglia che detiene il suo cartellino.



RISCATTO - "I club stanno trattando e io spero e voglio rimanere. Juventus e Marsiglia stanno dialogando, ma il mister (Allegri ndr.) mi stima e vedremo se ci sarà un accordo"



LA STAGIONE - "Sicuramente ho fatto una buona partenza, ma poi un infortunio mi ha portato fuori per un mese e mezzo ed è stato difficile per me tornare al livello a cui ero".



I PROCESSI - "Non è stata una stagione facile per la Juve, soprattutto considerando il fatto che possono toglierci punti in fondo alla nostra mente. Queste sono state decisioni davvero strane. Non dovresti fare cose del genere durante la stagione".