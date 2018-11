Under pressure: Milinkovic e Luis Alberto sotto pressione. Al termine della deludente prova di due settimane fa contro il Sassuolo, Milinkovic e Luis Alberto avrebbero avuto un confronto con Tare e Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, il ds, al termine dell'incontro del Mapei, ha chiesto spiegazioni ai due big chiaramente: vuole vederli giocare ad alti livelli, devono aiutare la Lazio.



DELUSIONE - In questa prima parte di stagione, il serbo e lo spagnolo hanno messo a segno soltanto 3 gol in due. Ma non sono i numeri a sottolineare la gravità della situazione: i due non stanno aiutando la Lazio, mentre l'anno scorso la trascinavano. Dopo la sosta torneranno ad alti livelli?