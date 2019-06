Il PSG porta in dote 75 milioni per Milinkovic Savic. Leonardo vuole mettere le mani sul suo vecchio pallino, come riporta il Corriere dello Sport la maxi-offerta per portare in Francia Milinkovic è pronta. La società sarebbe disposta a sacrificarlo, pur di accontentare il ragazzo e il suo entourage.



MERCATO LAZIO - Lotito non vuole svendere, tutt'altro. Il n.1 biancoceleste vorrebbe 100 milioni per il suo centrocampista. Ci siamo: i 75 milioni potrebbero essere la base per la trattativa, la Juventus è avvisata.