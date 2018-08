Da Joao Mario a Gonalons e Montolivo, sono tanti i calciatori fuori dai piani dei rispettivi club e in cerca di una nuova destinazione. Nonostante il mercato abbia chiuso i battenti, i club italiani continuano a lavorare per piazzare gli esuberi all'estero: dalla Spagna alla Germania, passando per Francia e Russia, sono tanti i paesi in cui il calciomercato è ancora aperto. E attenzione anche alle tentazioni per alcuni pezzi pregiati della nostra Serie A: su tutti spicca Milinkovic-Savic, che dopo il lungo corteggiamento del Milan è un obiettivo del Real Madrid.



GIOIELLI - Simone Inzaghi dovrà tenere il fiato sospeso ancora per due settimane. Dopo il mancato passaggio di Milinkovic al Milan, il tecnico della Lazio dovrà attendere il 31 agosto per capire se potrà contare sul serbo nella prossima stagione. Sull'ex Genk c'è il forte interesse del Real Madrid, a caccia di un centrocampista dopo l'addio di Kovacic. Lotito continua a chiedere 150 milioni di euro per il suo gioiello, ma non è escluso che Florentino Perez possa accontentare il patron della Lazio dopo i tentativi a vuoto per Eriksen e Hazard. Potrebbe lasciare la Serie A anche Ricardo Rodriguez, nel mirino del PSG. "Non ci sono uscite previste, quelle che c'erano sono state fatte. Poi è vero che ci sono campionati aperti e vedremo se ci saranno richieste particolari" ha dichiarato Leonardo, aprendo la possibilità a una possibile cessione dello svizzero. Con l'arrivo di Laxalt, il club rossonero si è già cautelato in caso di partenza dell'ex Wolfsburg.



IN USCITA - L'Inter continua a lavorare per piazzare Joao Mario. Il portoghese, reduce dal prestito al West Ham, è fuori dai piani di Spalletti. Sull'ex Sporting hanno messo gli occhi Betis e Siviglia: con il mercato aperto fino al 31 agosto in Spagna, i due club andalusi potranno tentare l'affondo per Joao Mario, provando a trovare un accordo con l'Inter. Attenzione anche al Rubin Kazan, che nelle ultime ore ha sondato il terreno. Il Siviglia ha messo gli occhi anche su Gonalons, fuori dai piani di Di Francesco dopo l'arrivo di Nzonzi alla Roma: l'ex Lione potrebbe fare il percorso inverso del suo connazionale e trasferirsi alla corte di Machin. In uscita dai giallorossi c'è anche Coric: nonostante le parole di Monchi, che ha confessato di essere rimasto impressionato dalle qualità del croato, l'ex Dinamo Zagabria potrebbe finire in prestito in Spagna per continuare il processo di crescita. In casa Torino, con l'arrivo di Soriano e Zaza si riducono gli spazi per Niang e Ljajic: sul francese c'è il Nizza, mentre l'ex Roma piace a Besiktas e Spartak Mosca. Oltre a Niang, il Nizza sta valutando il profilo di Lapadula, pronto a lasciare il Genoa dopo gli arrivi di Piatek e Favilli. Discorso diverso per Montolivo: l'ex Atalanta non rientra nei piani del Milan ed è alla ricerca di una nuova sfida. Possibile avventura in Germania, con il Werder Brema che ha sondato il terreno. Potrebbe salutare l'Italia (momentaneamente) anche Moise Kean, gioiellino della Juventus. A confermarlo lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Se andrà via, andrà all'estero".