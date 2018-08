Sergej Milinkovic-Savic è rimasto alla Lazio dopo un’altra estate vissuta da protagonista sul mercato. Secondo Don Balón, il Real Madrid è rimasto in contatto con l’agente del centrocampista serbo, ma l’offerta presentata dal club campione d’Europa non ha convinto Lotito a lasciar partire il proprio gioiello: la proposta sarebbe stata di circa 95 milioni di euro, non abbastanza per abbattere il muro biancoceleste. Milinkovic-Savic, obiettivo di mercato della Juventus, avrebbe detto “sì” ai Blancos, ma la Lazio - riporta il portale spagnolo - non ha voluto sentire ragioni.