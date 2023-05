Al centro del mercato, ancora una volta.uno dei profili più chiacchierati dalle big d'Italia e d'Europa.mai come quest'anno il serbo sbarcato a Roma nel 2015 dal Racing Genk ha chance di fare la valigia. Lotito per ora non ci pensa, ha rimandato ogni discorso al termine della stagione, ma di certo non ha nessuna intenzione di gettare la spugna.che darebbe la possibilità di sciogliere ogni vincolo in qualsiasi momento. Una mossa per non perdere uno dei migliori giocatori in rosa in vista della prossima stagione europea. E per tutelarsi, economicamente parlando.Milinkovic è legato al mondo Lazio, di fatto la sua seconda famiglia, ma a 28 anni sente la necessità di provare una nuova sfida. E al momento non ha chiuso nessuna porta., ma per ovvie ragioni il mercato non è la priorità dei bianconeri., che attende di capire se chiuderà tra le prime quattro prima di muoversi. Il serbo, a segno 67 volte in 339 partite con la Lazio,che lo voleva in rossonero fin dai tempi di Leonardo direttore sportivo e che anche quest'estate cercherà un giocatore con le sue caratteristiche (forte fisicamente, in grado di inserirsi e garantire gol).