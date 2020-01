Intercettato in mixed zone, il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic ha parlato della vittoria sul Brescia e dell'obiettivo scudetto: "Speriamo di rimanere su questa strada. Sarebbe meglio segnare prima e finire più tranquilli. Non mi sento il leader della squadra, giochiamo in undici e siamo tutti uniti. Scudetto? Noi non ci fermiamo, poi vediamo che succederà alla fine".