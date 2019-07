Il Manchester United su Milinkovic, la storia continua. Da registrare stavolta le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer, mentre i suoi dirigenti sono impegnatissimi sul mercato. Romelu Lukaku è in uscita, probabilmente in direzione Italia, con l'Inter che preme e la Juventus che lavora su un clamoroso scambio con Dybala. Anche Pogba potrebbe lasciare: la trattativa che potrebbe portarlo al Real Madrid è legata a doppio filo a quella di Milinkovic Savic.



MERCATO LAZIO - Dopo la vittoria in amichevole contro il Kristiansund Solskjaer racconta il mercato dei Red Devils: "Sicuramente stiamo lavorando su uno o due profili, come ho già detto prima. Ci sono ancora dieci giorni prima che inizi il campionato e speriamo di poter annunciare una nuova faccia o due". Manca poco all'8 agosto, lo United sta anche lavorando su Maguire e Bruno Fernandes in entrata. Un grande intreccio di trattative, che a breve dovrà trovare una soluzione.