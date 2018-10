Un mondiale andato malino alle spalle, le tentazioni forti del mercato estivo e(entrambi nella partita casalinga col Genoa, vinta 4-1).: soltanto un gol nelle prime otto gare, senz' ombra di assist. Si sarebbe sbloccato di lì a poco in Europa League, il 19 ottobre, segnando una doppietta contro il Nizza (più assist), tanto da arrivare alla fine del campionato con un bottino personale di ben 12 reti (10 da novembre in poi). Dunque keep calm, in generale. Non è mica diventato scarso tutto in un colpo.. Quando eccede nei. Il tifoso laziale non sembra disposto ad attendere la sua miglior condizione, quasi che si fosse rotto qualcosa. C’è un po’ di impazienza. D’altro canto(o almeno la stessa funzione di centrocampista offensivo), ci si accorge di come sotto alcuni aspetti specifici il serbo sia sotto rendimento. Al di là dei gol segnati finora,: si dice che il belga sia partito piano, ma pur avendo giocato una partita in meno (6 anziché 7), ha effettuato lo stesso numero di tiri di Milinkovic (12), centrando lo specchio una volta in più (4 vs 3). Ora: a differenza di Sergej, il rossonero ha calciato ben 19 tiri, di cui 9 diretti in porta. Quanto alla distribuzione, il giocatore della Lazio è quello che ha la peggior percentuale di passaggi riusciti (79%, contro l’83% del Ninja e il 90% di Jack). Ne fa anche di più a partita, se è per questo: molti di più rispetto a Nainggolan (51, 63 vs 41, 46) ma non così tanti di più rispetto a Bonaventura (49,73).IL PUBBLICO MORMORA – Il pubblico dell’Olimpico però, giusto domenica contro la Fiorentina, si è fatto sentire soprattutto in questa situazione di gioco. Non proprio per un passaggio sbagliato, ma. Pressato da tre uomini nella propria metà campo, Sergej potrebbe servire Caicedo lungo un corridoio diagonale. Con una sponda ben fatta dall’attaccante, la Lazio sarebbe potuta salire sul lato debole (con Parolo o Marusic).Milinkovic invece ha preferito fermare il pallone con la suola, resistendo alla carica, per poi provare un colpo di tacco per il quinto di sinistra. Che però non c’era.TOCCO IN PIU’ – Poco dopo, sempre a inizio ripresa, Sergej viene pescato tra le linee da Immobile, mentre la Fiorentina è messa male. Caicedo giustamente parte verso la porta, Lulic accompagna in fascia.Caicedo allora va in fuorigioco e il serbo esegue in ritardo la giocata prevista, finché il pallone non arriva addirittura a Lafont, mentre Lulic si lamenta col compagno.BLACKOUT TECNICI - Passiamo al derby.Ecco un esempio del secondo caso. Siamo quasi a fine gara, e Milinkovic riceve da destra un pallone prezioso. Grazie a un primo controllo ben fatto si trova di fronte la linea stretta della Roma, avanza palla al piede.Sennonché se la allunga sul più bello e va a stamparsi contro il rinvio di Fazio.CHI TROPPO VUOLE.. – E’ chiaro che. Dopo aver chiesto un uno-due quasi di spalle a Immobile (grandissima idea), il centrocampista serbo si è trovato a tu per tu con il portiere dei ciociari e ha provato a batterlo con una. Una trovata da campetto non proprio adeguata al momento delicato che stava attraversando la Lazio, dopo le prime due sconfitte in campionato.QUANDO INVECE ZIDANEGGIA –. Milinkovic in realtà si è già acceso, anche nel derby. Certo deve ancora trovare la miglior condizione fisica e mentale.Ecco una protezione del pallone da dieci sull’ esile Pastore, con tanto di suola e mezza veronica.Come poi sia riuscito, una volta girato, a far passare il pallone tra Nzonzi e Santon, lanciando Lulic, è un mistero della tecnica.