L'ago della bilancia del mercato Lazio resta sempre Sergej Milinkovic Savic. Peccato che non ci sia niente di nuovo sul fronte serbo. Come riporta il Messaggero, fino a questo momento i vari incroci tra Real e Manchester con Pogba non hanno portato a nulla. Lotito non ha in mano niente.



MERCATO LAZIO - Inzaghi naviga a vista: lavora con Milinkovic da un mese, spera che rimanga. Due deadline: l'8 agosto - forse un po' prima, scadenza del mercato inglese, e tra il 15-20 agosto. A quel punto la Lazio lo terrebbe, troppo vicino l'inizio del campionato. A quel punto, se non dovesse arrivare un'offerta - fuori lo United, rimarrebbe il PSG di Leonardo - Milinkovic rimarrebbe alla Lazio.