Vincenzo Millico è stato uno dei migliori talenti usciti dalla Primavera del Torino negli ultimi anni, l'attaccante però non è ancora riuscito a imporsi nel calcio professionistico anche a causa di una serie di infortuni che hanno condizionato questa sua seconda parte di stagione in prestito al Frosinone.



Il Torino però crede nelle qualità di Millico e, per questo motivo, a fine stagione tornerà alla base per essere valutato dal nuovo allenatore (che potrebbe essere anche Davide Nicola) e giocarsi le sue carte per rimanere in granata.