Mino Raiola è ricoverato in gravissime condizioni in un noto ospedale di Milano e lotta per la vita. Nell'ultima ora sono circolate voci, anche da fonti molto affidabili, della sua morte, ma Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele, le ha smentite. “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo”. Lo stesso staff social dell'agente, intorno alle 14.40, ha poi twittato le parole di Raiola: "Stato attuale di salute a chi me lo chiede: sono incazzato, è seconda volta in quatto mesi che mi uccidono. Sembra sia in grado di risuscitare".



La fake news della morte di Mino Raiola era circolata tra gli addetti ai lavori, tra i club che hanno inviato messaggi di condoglianze anche il Real Madrid, che intorno alle 14.30 ha postato e poi rimosso questo tweet: "Il Real Madrid, il suo presidente, la sua Giunta Direttiva piangono la morte di Mino Raiola e esprimono le condoglianze e l'affetto a tutti i suoi famigliari e a tutti i suoi cari".