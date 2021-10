Gentile Procuratore,



sono la mamma di un giovane calciatore del 2007 tesserato presso una società professionistica. Dopo il vincolo annuale ho subito mille pressioni perché mio figlio restasse nella stessa squadra, ma firmando un tesseramento più lungo fino ai 19 anni di età; ho ceduto alle lusinghe, ma ora mio figlio non viene mai convocato. Abbiamo chiesto lo svincolo per rinuncia a dicembre, ma niente da fare: lo vogliono incredibilmente tenere ancora vincolato! Quindi chiedo: visto che mio marito era all'estero al momento della firma del nuovo tesseramento apposto solo dalla sottoscritta, posso ottenere l’annullamento del tesseramento essendo avvenuto senza la firma di entrambi i genitori. Manuela





Gentile Manuela, la risposta a tale domande si evince dalla lettura dell’art. 39 delle NOIF riformulato nel 2017: “La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall’esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale.”



In pratica, in caso di tesseramento annuale sarà sufficiente la firma di un genitore; in caso di tesseramento pluriennale occorrerà la firma di entrambi i genitori. A mio avviso, pertanto, il tesseramento avvenuto senza la sottoscrizione di suo marito potrà essere impugnato nelle sedi competenti!