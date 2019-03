Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è tornato a parlare del suo periodo in rossonero a Radio Deejay: "Nella formazione titolare oggi ci sono Kessie, Calhanoglu, Rodriguez, Musacchio, Conti e Biglia, più Gattuso, qualcuno di buono l'ho preso. Su Rino nessuno della stampa si aspettava simili risultati, fare questi discorsi sui media è semplice ma quando ci sono delle responsabilità in ballo è tutto diverso. La dirigenza cinese mi disse di prendere chi volevo in panchina, quando dissi il nome di Rino svennero, dissero che avremmo dato un segnale sbagliato, di smobilitazione. Gattuso è umile, vuole imparare tanto e si circonda di persone intelligenti che sanno anche dirgli di no quando serve".



SU ICARDI - "C'ero quando Mancini diede la fascia da capitano a Mauro, penso fosse una cosa intelligente, lui era e rimane un grandissimo talento, per diventare campione però devi esserlo anche nella vita. Mancini diceva che non partecipava all'azione, ma ha grandi qualità: può fare il capitano per me comunque, è un ragazzo d'oro. L'unico errore che fa è quello di affidarsi troppo alla moglie, ha molti ruoli e poi fa confusione. Zaniolo? Per Nainggolan c'erano tanti nomi, diciamo che Zaniolo è arrivato per caso ma è un grandissimo talento, bisogna dirlo".