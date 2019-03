Ha saltato lo scorso mese a causa di un infortunio, ma Kevin Mirallas è oggi più importante che mai per la Fiorentina. Il suo ingresso, contro la Lazio, ha cambiato le sorti della Viola: assist per il gol di Muriel, continua minaccia per la difesa avversaria e un'occasione, sprecata, su assist di Simeone. Scrive Il Corriere dello Sport che il belga è stato protagonista anche nella vittoria per 7-1 in Coppa Italia contro la Roma, mentre reti decisive - come quella con il Sassuolo - lo hanno portato davanti a Pjaca nelle gerarchie. E nelle prossime settimane Muriel e Chiesa dovranno tirare il fiato: Pioli sa che può contare su Mirallas.