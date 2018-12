, costantemente indirizzato verso l'inefficienza di un progetto tecnico che stava assoggettandosi a un modesto campionato da metà classifica. Firenze - e soprattutto Stefano Pioli - ringraziano, autore di due gol fondamentali in altrettante partite similmente importanti. Se la Fiorentina si avvicina al Natale con un pizzico di autostima in più, il merito è anche delle due zampate del belga: al posto giusto al momento giusto, dapprima contro il Sassuolo, poi nel derby con l'Empoli.- Reduce da due stagioni tendenti all'oblio,. Dopo i problemi accusati nella parte finale dell'esperienza all'Everton, il ritorno alla casa dell'Olympiacos non ne ha cambiato l'inerzia della carriera al varco dei trent'anni.. Lo spazio non è stato troppo, ma l'esperienza ha giovato alla sacra virtù della pazienza.- La maturità di Mirallas è uscita allo scoperto, mostrandosi senza pudore durante mesi di panchina, intervallati da spezzoni non memorabili e occasioni dall'errato acume tattico.strappando un punto dorato ed evitando il baratro alla Fiorentina. E scavalcando il croato nelle gerarchie. Tutto in pochi minuti: l'intuizione, però, è stata giusta, perché una settimana dopo ha pareggiato il vantaggio di Krunic, aprendo alla vittoria sull'Empoli.- Anche grazie al restyling tattico adoperato da Pioli,. Grazie alle sue caratteristiche,, passando nell'ultima sfida a un 3-4-1-2 con il belga centravanti insieme all'argentino. E proprio da questo asse è nato il gol del pareggio.. Aveva detto di non essere venuto in Italia per fare la comparsa: ha avuto ragione, ora è il tempo di confermarsi per il bene suo e di una Fiorentina che potrebbe adorarlo.