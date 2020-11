Altra panchina per Aleksey Miranchuk, che da inizio stagione non è mai partito titolare nell'Atalanta: "Gasperini conosce le dinamiche meglio di tutti - ha spiegato il dg nerazzurro Umberto Marino a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con lo Spezia - Aleksey è stato in nazionale, nelle prossime partite avrà il suo spazio perché è un giocatore nel quale credono sia la società che l'allenatore. Giochiamo ogni tre giorni, faremo 10 partite in 33 giorni: per questo serve grande attenzione nella gestione dei giocatori".