Quandosi incontrano non è mai una gara banale, anche se questa è un'amichevole ed è giocata in trasferta per entrambe in Arabia Saudita. E fra le due nazionali più potenti e ricche di talenti del SudAmerica anche quella di oggi è stata una sfida dura, bloccata, piena di falli e interventi al limite. A sbloccarla, alla fine è stato un difensore,, che dopo aver annullato il compagno di squadraper tutta la gara si è tolto lo sfizio nei minuti di recupero di segnare, di testa su corner, il gol dell'1-0 finale per il Brasile.e le tante voci su un suo possibile addio all'Inter proprio nell'anno in cui i nerazzurri sono tornati a calcare il palcoscenico della Champions League. Miranda sta bene e lo ha confermato ai microfoni di Sport Tv post-partita: "Fare un gol contro l'Argentina è sempre gratificante ed emozionante.Oggi faccio 16 anni con mia moglie e questo gol è anche per lei"Miranda sta bene e il suo exploit oggi complica le scelte di Spalletti in vista di una settimana che vedrà i nerazzurri affrontare domenica ilnel derby, poi ilin Champions al Camp Nou e infine laall'Olimpico.Tutti e tre i centrali sono scesi in campo per 90 minuti con le nazionali e soltanto giovedì saranno di nuovo a disposizione di Spalletti. Chi schierare contro Higuain? Chi contro Messi e Suarez? Chi contro Immobile?