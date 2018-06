Nuovi dubbi sul futuro di Joao Miranda. Durante un'intervista a Canal Pilhado realizzata prima del Mondiale e diffusa ieri, il difensore ha parlato della possibilità di trasferirsi al Palmeiras: "È un grande club in Brasile, in termini finanziari e strutturali, uno dei club che è cresciuto di più negli ultimi anni. Normale che un club così cerchi giocatori che sono ancora ad alto livello in Europa. Ho avuto alcune conversazioni con qualcuno vicino al Palmeiras".



'POSSO CAMBIARE' - "Ho spiegato la mia situazione all'Inter e i dialoghi non sono andati avanti, ho anche una relazione forte con il San Paolo. La mia priorità è rimanere in Europa, ho un contratto con l'Inter e al momento voglio provare a onorarlo, ma le cose nel calcio sono dinamiche. In due giorni posso cambiare idea se c'è un'offerta convincente per tornare in Brasile, ma oggi lo trovo molto difficile".