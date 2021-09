I problemi fisici di Meret e Ospina spingono il Napoli a tornare sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis con Giuntoli sta riflettendo sull'ipotesi di prendere un portiere svincolato e fra i disponibili c'è Antonio Mirante, che si è anche offerto. Ma il presidente non vorrebbe ingaggiare un giocatore in più solo per qualche giorno.