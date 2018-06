Clamoroso retroscena riferito dall'ESPN sul portiere del Liverpool Loris Karius, sfortunato protagonista di una doppia papera in occasione del gol del momentaneo 2-1 e in quello del definitivo 3-1 per il Real Madrid nell'ultima finale di Champions League. L'estremo difensore tedesco sarebbe stato inviato dal club a Boston, al General Hospital of Massachusetts, per fare degli esami e scongiurare la presenza di danni cerebrali dopo lo scontro in campo con lo spagnolo Sergio Ramos nel corso della partita. Al momento, non sono noti i risultati dei riscontri clinici, ma il giocatore si tratterrà negli Stati Uniti fino al termine del mese.