Mourinho e Mkhitaryan ancora insieme, alla faccia dei rancori del passato. E' ormai cosa fatta il rinnovo dell'armeno con la Roma. La settimana prossima, infatti, l'entourage di Miki (probabilmente senza Raiola) e il general manager Tiago Pinto si incontreranno per mettere nero su bianco la firma che eviterà la scadenza a giugno. Nel rinnovo annuale sulle stesse cifre attuali (circa 4 milioni più bonus) potrebbe essere inserita una clausola per un rinnovo automatico di un'altra stagione in base alle presenze. Rimandate al mittente alcune offerte, tra cui quelle russe decadute da tempo per ben altri motivi.



INDISPENSABILE - Mkhitaryan d'altronde è stato uno dei migliori in stagione della Roma oltre che uno dei più presenti, tanto che lo Special One lo ha elogiato in pubblico e ha deciso di voler puntare ancora su di lui nonostante la carta d'identità reciti 33 primavere. Pace fatta, quindi, con l'allenatore portoghese dopo i trascorsi non proprio felici con i Red Devils. Mkhitaryan è utile perché può giocar esia da regista sia da trequartista puro che ricopre indifferentemente tutti e tre i ruoli dietro la punta nel 4-2-3-1.