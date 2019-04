In MLS, nella stagione 2014/15, ha vinto il titolo in maglia Timbers. Dopo l'avventura con la franchigia di Portland, l'addio, col passaggio a Cincinnati, nuovo squadra del massimo campionato americano. Alla ricerca del primo gol, Fanendo Adi, attaccante nigeriano, dovrà stare ai box per un po' di tempo. Il motivo? Fermato dalla Polizia dell'Ohio per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza, dovrà seguire un programma di recupero.



Denunciando l'accaduto alla MLS, come riporta MLSSoccerItalia.com, Cincinnati costringerà il 29enne a seguire un programma di recpuero - Substance Abuse and Behavioral Health Program - al termine del quale potrà tornare in campo.