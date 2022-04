Interrogato sul possibile sbarco di Luis Suárez nella Major League Soccer, l'argentino Gonzalo Higuaín ha voluto chiarire che, se accetta la sfida, l'uruguaiano dovrà sbarcare con l'idea di offrire la sua versione migliore. L'attaccante dell'Atlético Madrid potrebbe diventare compagno di squadra proprio del Pipita, ma l'attaccante di Juve e Napoli lo avverte: "Ho pensato di venire qui e giocare con una sigaretta in bocca e invece è difficile. È un campionato tosto. Ho imparato che la MLS è simile a quella italiana. In Spagna e Inghilterra è più facile fare bene, mentre in Italia se non conosci il campionato soffri", ha spiegato alla BoboTv.