Grazie alla sconfitta dei Chicago Fire per 4-3 con New York City e alla vittoria per 2-1 contro Cincinnati nell'ultima giornata, l'Inter Miami di David Beckham (con in campo gli ex juventini Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi) chiude la regular season al decimo posto in classifica e accede così allo spareggio per i playoff della Major League Soccer statunitense con Nashville il prossimo 20 novembre: chi passa il turno sfiderà Toronto.