Sospiro di sollievo in casa Modena circa le condizioni fisiche di Luca Tremolada.



Il trequartista lombardo, uscito malconcio dalla sfida di domenica con il Benevento, si è sottoposto in mattinata agli accertamenti clinici che hanno evidenziato la presenza di una distorsione al ginocchio escludendo però danni più gravi. Il suo recupero dovrebbe avvenire nel giro di qualche settimana, con l'obbiettivo di tornare in campo a metà gennaio alla ripresa del campionato dopo la pausa post-natalizia



Questo il comunicato diffuso dalla società emiliana sul proprio sito ufficiale:

"Trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione di 1° grado al collaterale mediale. Questo l’esito degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Luca Tremolada, infortunatosi domenica pomeriggio nei minuti finali di Modena-Benevento. Il calciatore, seguito dallo staff medico e fisioterapico del Modena F.C., ha già avviato il programma di recupero agonistico".