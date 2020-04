, ex dg della, parla dei nomi che circolano per quando riguarda il mercato attaccanti dei bianconeri: "Milik è da Juve? Io non so come potrà andare a finire. Quando sento parlare di. Se adesso Gonzalo Higuain, spesso e volentieri, va in panchina perché giocano Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, immaginatevie gli verrebbero sempre preferiti Dybala e Ronaldo, due giocatori che tirano e segnano tanto”, spiega a Canale 21.. Nei sedici metri l'argentino è importantissimo, ma gli serve un gioco di squadra - prosegue Moggi, nelle parole riportate rilasciate a Canale 21 e riportate da AreaNapoli -. Sarebbe molto più idoneo per il Napoli. Dicono che vada al Milan, ma non so., alla quale serve un uomo che riempia l'aria di rigore. Milik potrebbe subire anche lui la presenza di Ronaldo e Dybala, che accentrano la manovra, perché la Juventus non modificherà il centrocampo e l'attacco a tre non è sostenibile. Dries Mertens non ha rinnovato il contratto e potrebbe andare via a parametro zero a fine stagione? Io penso che voglia restare a Napoli. Magari cercherà di guadagnare il più possibile, ma poi finirà per restare a Napoli. Milik invece ha detto a più riprese che non vuole firmare il rinnovo: questa è una cosa già più definita".