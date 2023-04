Luciano Moggi, ex dg della Juventus fra il 1994 e il 2006, poi radiato dal calcio italiano dopo lo scoppio di Calciopoli, ritorna sul tema della ormai famosa 'chiavetta' dati consegnata a Report, e del cui contenuto calciomercato.com ha pubblicato in anteprima alcune parti.



"Se Abodi ha perso le mie chiavette riascolti Report - scrive Moggi su Libero -. Mi dispiace signor ministro Abodi, per lo smarrimento della chiavetta... Comunque dopo la trasmissione di Report non ne avrà più bisogno e visto che a Radio Anch’io, il giorno stesso della trasmissione, ebbe a dichiarare che se ne fosse stato in possesso, avrebbe allertato “immediatamente” le autorità competenti, spero adesso che lo faccia perché Report ha scoperchiato la pentola".



Moggi prosegue, su Libero: "Basterà mettere in fila le dichiarazioni di Franco Carraro, il vero manovratore del campionato, intese a salvaguardare alcune società dalla retrocessione, con intromissione anche nella lotta al vertice: prima di Inter-Juventus del 2004, telefonava a Bergamo imponendogli di dire all’arbitro Rodomonti di non fare favori alla Juventus e di pensare magari a chi stava dietro (Inter)".