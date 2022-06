L'Udinese può trattenere Destiny Udogie, ma difficilmente potrà fare altrettanto con Nahuel Molina, entrambi corteggiati dalla Juventus. A rivelarlo è il direttore generale dei friulani Pierpaolo Marino, in un'intervista a Tuttosport: "E' difficile che Udogie vada via già in estate: siamo convinti che stando ancora con noi un anno possa perfezionare il suo valore, che ora difficilmente è individuabile dopo una sola stagione e con la giovane età. Molina invece è un giocatore che, per gli interessi che sta suscitando in Italia e all'estero (Atletico Madrid, ndr), sarà difficile trattenere. Per cui mi auguro che sia una squadra italiana a prenderlo e valorizzarlo. Credo che la Juventus abbia le capacità per farlo".