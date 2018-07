Standing ovation per Francesco Molinari. Il golfista azzurro ha compiuto un’impresa storica, diventando il primo italiano a vincere un major di golf, uno dei 4 tornei più importanti della stagione. Un successo arrivato a Carnoustie, in Scozia, vincendo l’edizione numero 147 del British Open, l’unico major che si tiene in Europa. L’italiano ha vinto in 276 colpi (70 72 65 69), chiudendo in 8 sotto il par per il torneo grazie ad un ultimo giro senza bogey e con due birdie alla 14 e alla 18. Precede l’inglese Justin Rose, il nordirlandese Rory McIlroy e gli statunitensi Kevin Kisner e Xander Schauffele, tutti staccati di due colpi a quota 278. Chicco trionfa per la terza volta in stagione dopo il BMW PGA Championship (evento Rolex Series dell'European Tour) e il Quicken Loan National, dove era diventato il primo italiano ad imporsi nel circuito PGA.