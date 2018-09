La célébration de Neymar Elite Troll ! pic.twitter.com/lhAAxJfJTu — Anthony Woodman (@Anton75_) 1 settembre 2018

Lo abbiamo tante volte criticato per il suo comportamento in campo, ma dell'uomo #Neymar non si può dire nulla.#PSG pic.twitter.com/H19nmHA3Bq — Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) 2 settembre 2018

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:non dal punto di vista calcistico, visto che stiamo senza dubbio parlando delma dal punto di vista umano, dato che spesso ha fatto parlare di sè per cQuel che però bisogna assolutamente riconoscergli è la, da attore navigato, in tutti i suoi atteggiamenti: negativo quando si tratta di giocare a pallone, soprattutto se sfociano in scenate senza senso in mezzo al campo di gioco,- Certo, non la pensano cosìsquadre neo-promossa dalla Ligue 2 che sabato sera ha sfidato il PSG di O'Ney allo Stade des Costieres,, prima delle reti di Mbappé e Cavani. Gli scatenati fan dell'equipe occitana hanno infatti iniziato ae hanno affisso unoil numero 10 non ci ha pensato un secondo e, dopo aver realizzato il gol del provvisorio 2-0Un'esultanza chema che è diventata subito virale, incendiando la rete:- Spesso criticato per il suo comportamento antisportivo, Neymar ha deciso poi di riscattarsi, quandoil brasiliano ha subito preso in braccio il piccolo,Lacrime a dirotto, accompagnate da un abbraccio infinito e carico di amore e affetto: la sicurezza non ha potuto far altro che assistere a questa scena strappalacrime, che ci riconcilia con il mondo del calcio.@AleDigio89