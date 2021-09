"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:. Lascende in campoall'estero avevamo già assistito ad iniziative del genere, come quella messa in pratica dallo, che aveva scelto di omaggiare con un biglietto casalingo per la Gazprom Arena chiunque avesse scelto di effettuare il vaccino Sputnik prima della gara di campionato dei propri beniamini. Oraserata della gara infrasettimanale di campionatoallestiranno- In cambio ai tifosi verranno: tutti i cittadini sopra i 12 anni, con i minori chiaramente accompagnati, provvisti di tessera sanitaria, potranno recarsi, per farsi somministrare la prima dose del vaccino Moderna dal personale sanitario della Asl Roma 1., visto che chi aderirà avrà diritto a. Parla il presidente della Regione Lazio, Nicola: "In questo modo andremo incontro a chi ancora non ha fatto il vaccino per varie motivazioni o a chi ha ancora dei dubbi , vogliamo rendere il calcio lo strumento per difendere la nostra vita e quella degli altri".da parte del club capitolino, tra cuiSpiega l'ad Guido Fienga: "Speriamo di poter annunciare quanto prima a tutti i romanisti che si sono vaccinati che, proprio grazie al vaccino, potranno entrare allo stadio senza alcuna limitazione per seguire la loro squadra del cuore".@AleDigio89