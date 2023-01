La profonda crisi, di gioco e risultati, non ha risparmiato nessuno. Rafael Leao é stata una delle più grandi delusioni nelle ultime pesanti sconfitte contro Lazio e Inter perché nelle difficoltà emergono i campioni. Status che, al momento, non appartiene al talento portoghese.Leão è in ritardo sul campo ma anche nelle intenzioni di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 con il Milan. Rafa ha più volte ribadito a Maldini e Massara di vedere il suo futuro prossimo in rossonero ma la situazione relativa al suo entourage non è certamente la più chiara al mondoche rivendica i diritti di una procura firmata solo pochi mesi fa. Ne consegue un problema relativo al riconoscimento delle commissioni in primis ma anche di rapporti e strategie future. Senza dimenticare la questione relativa alla clausola rescissoria da 150 milioni che il Milan vorrebbe confermare e alzare mentre dall’entourage spingono affinché venga eliminata del tutto e rivista al ribasso.dato che non si verificati passi avanti significativi in tal senso. Ora la palla passa a Leao che dovrà tirare fuori il Diavolo dalle sabbie mobili e prendere una posizione ancora più forte in una partita ancora aperta come quella del rinnovo del contratto.