Presentatosi alla stampa come nuovo allenatore del Monaco, Thierry Henry ha indicato in Guardiola il proprio modello di riferimento: "Pep è il riferimento, non dico per me ma per tutti. Quando sono andato al Barcellona da lui ho imparato nuovamente come giocare a calcio. Può parlare del gioco e non andare a dormire, tu puoi addormentarti e lui sta ancora parlando".