Siviglia e Monaco comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo per il trasferimento nel Principato dell'attaccante classe '90 Wissam Ben Yedder, che sottoscrive un contratto fino a giugno 2024. Il calciatore franco-tunisino ha disputato 138 partite con la maglia del club andaluso, realizzando 70 gol e risultando il decimo migliore marcatore nella storia della formazione spagnola.



Per il suo acquisto il Monaco ha sborsato 40 milioni di euro, inserendo nell'operazione anche l'esterno offensivo portoghese Rony Lopes, che sarà un nuovo calciatore del Siviglia. Il passaggio di Ben Yedder al Monaco chiude verosimilmente in maniera definitiva le porte all'arrivo di un altro attaccante centrale come il milanista André Silva, nelle scorse settimane a un passo dall'approdo a Montecarlo.