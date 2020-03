Intervistato dai medi ufficiali del Siviglia, il direttore sportivo Monchi ha parlato dei progetti futuri del club andaluso: "Mi sveglio ogni giorno sognando di andare in Champions League. È una delle leve che ci farà crescere ma non dobbiamo dire che arrivare quinti potrà essere un fallimento. Quando ho detto che non andare in Champions non sarebbe stato un fallimento non volevo dire che non ci vogliamo andare. Un fallimento sarebbe arrivare 10i o 12esimi".



AMBIZIONE - "L'ambizione, pretendere di arrivare, è una delle chiavi in cui il Siviglia è cresciuto maggiormente. In questo progetto negli ultimi 20 anni del club l'ambizione è sempre stata al centro del tavolo insieme alla parola umiltà".



LOPETEGUI - "Questo progetto è iniziato con il mio ritorno e ha avuto come obiettivo quello di cementare un futuro importante. Porre le basi per un'importante Siviglia che se potesse crescere ancora di più. In termini generali sono soddisfatto di ciò che ho fatto finora. Il lavoro di Lopetegui è stato fondamentale per far quadrare il puzzle con risultati evidenti perché la squadra oggi è lì dove si trova".