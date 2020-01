Prima conferenza stampa da nuovo giocatore del Siviglia per l'ex milanista Suso. Ecco le parole rilasciate ai media locali dall'esterno spagnolo: "Avevo un forte desiderio che questo accadesse, abbiamo fatto tutti quanti uno sforzo e ora eccomi qui. E' quello che volevamo io e la mia famiglia; sono lontano dalla Spagna dall'età di 16 anni e torno a casa nel momento migliore, in quello più giusto".



Suso ha poi aggiunto: "Arrivo in un grandissimo club e dove trovo un allenatore che mi stima. Non è un problema il fatto di non aver giocato nelle ultime 3 settimane, visto che arrivo da 4 anni in cui sono sempre stato titolare. Vengo ad aiutare la squadra a migliorare in certi aspetti e a diventare più competitiva".



A queste parole si sono aggiunte quelle del direttore sportivo Monchi: "Ho provato a portare Suso qui almeno 5-6 volte, la prima quando in panchina c'era Unai Emery. E' un giocatore che porta qualcosa di diverso e che può aiutarci molto. All'inizio il Milan voleva cederlo solo a titolo definitivo , poi ha aperto alla cessione con obbligo di riscatto. C'era una differenza a livello di cifre, poi la buona volontà del calciatore e l'ottimo rapporto col club rossonero ha fatto la differenza".