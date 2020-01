FIFA e Electronic Arts (EA) hanno annunciato oggi Milano come sede del Mondiale Fifa eClub: dal 7 al 9 febbraio la città lombarda ospiterà le migliori 24 squadre del mondo, che hanno conquistato la fase finale dopo cinque esaltanti turni di qualificazione, alle quali hanno preso parte 190 team.



Le italiane Mkers, AS Roma e Team QLASH sfideranno 21 avversarie che arrivano da Messico, Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Giappone, Stati Uniti e altri Paesi. A Milano saranno presenti alcuni dei migliori giocatori del mondo, sia per Xbox sia per Playstation, tra i quali Donovan 'Tekkz' Hunt (Fnatic), Diego 'Crazy' Campagnani (Team QLASH), e il campione del mondo 2017 Spencer 'Gorilla' Ealing (NEO).



Il sorteggio dei gironi è previsto il 21 gennaio, il 7 febbraio andrà in scena la prima fase a gironi, l'8 febbraio la seconda fase a gironi più gli ottavi di finale, il 9 febbraio sono previsti quarti di finale, semifinali e finali.