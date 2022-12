La Fifa ha detto no ad un messaggio di pace da far apparire nel pre di Francia-Argentina, finalissima dei Mondiali in Qatar che andrà in scena domenica alle ore 16. La proposta, arrivata dal premier ucraino Volodymyr Zelensky, prevedeva un intervento (in diretta o registrato): netto il no di Infantino. L’intenzione di quest’ultimo è di lasciare fuori la politica dalla manifestazione in Qatar.



LA RICOSTRUZIONE - La guerra in Russia sta proseguendo da quasi un anno ormai e al momento non sembra vedersi una luce in fondo al tunnel: da qui il desiderio di Zelensky di sfruttare ogni evento dalla portata mondiale per diffondere un messaggio di pace. I primi contatti tra la Fifa e il governo ucraino svela la Cnn, non hanno portato i frutti sperati, ma i dialoghi stanno proseguendo pure in queste ore alla ricerca di un accordo. Proprio ieri il numero uno dell’Ucraina è stato protagonista di un botta e risposta con Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, desideroso di riammettere gli atleti russi già alle prossime Olimpiadi. Scontato il parere negativo di Zelensky.