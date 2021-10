I piani della FIFA per una Coppa del Mondo biennale verranno bloccati dalla UEFA e dalla CONMEBOL, anche qualora dovessero ricevere il sostegno della maggior parte delle federazioni calcistiche. L’intenzione è stata svelata dall’agenzia Reuters.



LE DICHIARAZIONI DELL'UEFA - Ecco le dichiarazioni da parte dell'UEFA: "Le proposte danneggerebbero tutte le forme di calcio e svaluterebbero la competizione stessa. Questo concetto ha tutte le caratteristiche di una decisione che la FIFA vuole prendere in fretta e lasciare che il resto del mondo del calcio si penta poi amaramente. Qualsiasi attrazione percepita è superficiale, mentre le insidie sono enormi. La UEFA continuerà a opporsi fino a quando non prevarrà il buon senso e i piani verranno abbandonati".