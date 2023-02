Clamoroso quanto accaduto nella prima delle due semifinali della Coppa del Mondo per club in Marocco. Il Flamengo ha perso 3-2 contro l'Al-Hilal (Arabia Saudita): per i brasiliani, dunque eliminazione dalla competizione e nessuna possibilità di giocarsi la finale (probabile) contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.