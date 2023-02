In attesa della finale tra l'Al-Hilal e il Real Madrid di Ancelotti, il Flamengo batte 4-2 in rimonta l'Al Ahly. I brasiliani passano in vantaggio su rigore con Gabigol, ma poi la doppietta di Abdelkader ribalta il risultato. Gli egiziani sbagliano un rigore con Maaloul e restano in dieci uomini per l'espulsione di Abdullfatah. Il Flamengo ne approfitta per contro-rimontare grazie alla doppietta di Pedro (ex Fiorentina) e a un altro rigore dell'ex interista Gabigol.



Mondiale per club



Finale per il terzo posto:

Al Ahly-Flamengo 2-4

GOL: 11' rig. e 85' rig. Gabriel Barbosa (F), 37' e 60' Abdelkader (A), 77' e 91' Pedro (F).

Espulso: 69' Abdullfatah (A).

Note: al 58' Maaloul (A) sbaglia un rigore, al 97' gol annullato dal Var a De Arrascaeta (F) per fuorigioco.



Finale per il primo posto:

Real Madrid-Al Hilal (ore 20)