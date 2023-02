Il Real Madrid ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale per Club, nel quale i campioni d'Europa se la vedranno in semifinale contro gli egiziani dell'Al Ahly mercoledì sera. Chi vince sfiderà nella finale di domenica la vincente di Flamengo-Al Hilal. Non fanno parte della lista per infortunio Thibaut Courtois, Eder Militao e Karim Benzema. Indisponibili anche Ferland Mendy, Lucas Vazquez ed Eden Hazard.



PORTIERI: Lunin, Luis López, Cañizares.

DIFENSORI: Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, Marvel.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Mario Martín, Arribas.

ATTACCANTI: Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano.