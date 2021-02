Missione compiuta. All'esordio nel Mondiale per Club, il Bayern Monaco batte 2-0 gli egiziani dell'Al Ahly in semifinale. Vantaggio tedesco con Lewandowski al 17', raddoppio dello stesso polacco a quattro minuti dalla fine. Hansi Flick approda così in finale, in programma giovedì a Doha contro i messicani del ​Tigres.