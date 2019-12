Il Liverpool ha avuto ragione del Monterrey solo nei minuti di recupero, mentre il Flamengo ha superato dell'Al Hilal solo in rimonta. Entrambe, dunque, sono arrivate alla finale del Mondiale per Club, con un pizzico di affanno, che non livella però le previsioni degli analisti sul match di domani sera. I Reds, come ci si attendeva, partono in netto vantaggio e sono dati a 1,50, si sale a 5,25 per i brasiliani, mentre è a a 4,50 la quota sul pareggio. Sia l'una che l'altra formazione hanno un'ottima media d'attacco: i brasiliani hanno segnato ben 20 reti nelle ultime quattro gare giocate, gli inglesi, con 42 gol in 17 incontri, hanno il miglior reparto avanzato della Premier. Un incontro da Goal (con entrambe a segno) è probabile, a 1,65, ancora più giù la quota sull'Over (almeno tre reti complessive), dato a 1,55, secondo Agipronews.