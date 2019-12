Tutto in una notte, con l'obiettivo di salire in cima al mondo. Liverpool e Flamengo si sfidano nella finale del Mondiale per Club: pronostici rispettati, le due migliori in corsa si affrontano allo stadio internazionale Khalifa di Doha. Dopo aver vinto la Champions League, i Reds hanno battuto 2-1 il Monterrey in semifinale: vantaggio di Keita, pareggio immediato di Funes Mori e gol decisivo nel finale di Firmino. I brasiliani, invece, campioni in carica in Libertadores, arrivano dal 3-1 sull'Al Hilal grazie a De Arrascaeta, Bruno Hernique e Al-Bulaihi.



Brasile contro Inghilterra, Gabigol contro Firmino, Jorge Jesus contro Klopp: questo e molto altro dalle 18.30. Nessuna delle due squadre, nella propria storia, ha alzato il trofeo da quando ha cambiato nome. Il Flamengo, tuttavia, ha alzato la Coppa Intercontinentale nel 1981.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Keita, Oxlade-Chamberlain; Manè, Firmino, Salah



Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luis; Gerson, Arao; Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabigol



94' Il Var toglie un rigore al Liverpool. Azione velocissima dei Reds, con Rafinha che stende Mané al momento del tiro. Dopo aver rivisto l'azione col Var, l'arbitro cambia la decisione: non è rigore con conseguente giallo per Rafinha e non è neanche fallo.



85' Grande occasione per il Liverpool: destro di Henderson da fuori area, Alves devia in angolo.



82' Cambio per il Flamengo: Everton Ribeiro out, Diego in.



81' Ammonito Salah.



80' Tentativo di Alexander-Arnold con il destro, blocca Alves.



77' Cambio anche nel Flamengo: fuori De Arrascaeta, dentro Vitinho.



75' Problemi per Oxlade-Chamberlain: l centrocampista deve uscire per problemi fisici, al suo posto c'è Lallana.



69' Ancora l'ex Inter pericoloso: rivesciata in area, Alisson para.



66' Gabigol pericoloso: tiro di sinistro, van Dijk devia in angolo.



59' Chance per Salah: mancino dell'egiziano, palla alta. L'ex Roma, tuttavia, era in fuorigioco.



53' Brasiliani pericolosi con Gabigol: diagonale dell'ex Inter, bravo Alisson.



49' Liverpool vicinissimo al vantaggio: cross dalla destra di Alexander-Arnold, Salah gira di destro, ma la palla termina di poco out.



46' Si riparte!



45' Termina qui il primo tempo.



45' Ammonito Manè per un fallo su Rafinha.



43' Filtrante di Felipe Luis a cercare Henrique: chiude bene van Dijk.



38' Prova a farsi vedere ora il Liverpool: cross dalla destra di Alexander-Arnold, allontana la difesa del Flamengo.



30' Mezzora a Doha: è il Flamengo ora il padrone del campo. Liverpool irriconoscibile.



26' Ancora Henrique pericoloso: stop di petto in corsa, sinistro potente, la difesa devia in calcio d'angolo. Momento positivo, ora, per il Flamengo.



22' Bella giocata di Henrique: discesa sulla sinistra, dribbling secco e cross rasoterra. Allontana la difesa dei Reds.



20' Fiducia, adesso, per il Flamengo: i brasiliani attaccano a testa alta.



18' Tentativo di Gabigol: l'ex Inter calcia di sinistro, ma non è pericoloso.



6' Ci prova Alexander-Arnold con un destro potente: palla di poco fuori.



4' Discesa di Salah sulla destra, a supporto arriva Keita, che calcia: palla alta.



1' Subito occasione per il Liverpool: filtrante per Firmino, l'attaccante stoppa di petto e calcia alto!



1' Si parte!