Mondiale per club, sfida tra Arsenal e Salisburgo per l'ultimo slot europeo: tutte le squadre già qualificate

Il 2025 sarà un anno cruciale per le nuove competizioni UEFA e FIFA. Se da un lato assisteremo alla Champions League nel suo nuovo format (che inizierà già nel 2024), dall'altra anche il. Sarà infatti un format del tutto rinnovato con cadenza quadriennale e partecipazione allargata. Per quanto concerne le squadre Europee, dalla Champions League sono arrivati già numerosi verdetti che hanno delineato un elenco - ancora da completare - delle squadre UEFA per il Mondiale per club ospitato negli Stati Uniti. L'ultima ufficialità è arrivata nelle scorse ore con l'eliminazione del Barcellona ai quarti, che si è tradotta nella certezza per Atletico Madrid di un posto al Mondiale. Rimane tuttavia, che dipenderà molto anche dalla sfida di questa sera tra Bayern Monaco e, perché sono proprio i londinesi guidati da Mikel Arteta a giocarsi l'ultimo slot disponibile, con il

Come detto, saranno Arsenal e Salisburgo a contendersi il 12° posto in palio, mentre gli altri 11 sono già stati assegnati. Tutto dipenderà dal percorso in Champions League dell'Arsenal. I Gunners, infatti,(che tra l'altro sarebbe la prima nella loro storia). E questo perché ogni nazione può mandare al Mondiale un massimo di 2 squadre, motivo per cui Arteta non può sperare di accedere tramite la posizione del ranking, visto che Manchester City e Chelsea sono già qualificate (in quanto vincitrici nel 2022/23 e nel 2020/21).

Ma quali sono tutte le squadre già qualificate al Mondiale per club 2025 in tutte le confederazioni?

Si, ma perché il Salisburgo? Nel caso in cui l'Arsenal non dovesse vincere la Champions League, il 12° posto al Mondiale andrebbe assegnato al. Una strada che porta al, che dunque dovrà sperare che la squadra di Arteta non vinca la competizione. In tutti gli altri casi, saranno gli austriaci ad andare avanti, considerato che . Arsenal a parte - tutte le squadre ancora in corsa per la Champions League sono già qualificate per il Mondiale.