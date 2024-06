Getty Images

Nuova qualificata al Mondiale per Club 2025: si tratta del Pachuca, che ha battuto 3-0 gli statunitensi di Columbus Crew in finale di CONCACAF Champions League (centro America) con due reti di Rondon e Rodriguez. Diventano tre le squadre messicane nella manifestazione iridata che si terrà negli USA la prossima estate: Pachuca, Monterrey e Club Leon.Il 2025 sarà un anno cruciale per le nuove competizioni UEFA e FIFA. Se da un lato assisteremo alla Champions League nel suo nuovo format (che inizierà già nel 2024), dall'altra anche il. Sarà infatti un format del tutto rinnovato con cadenza quadriennale e partecipazione allargata. Per quanto concerne le squadre Europee, dalla Champions League sono arrivati già numerosi verdetti che hanno delineato un elenco - ancora da completare - delle squadre UEFA per il Mondiale per club ospitato negli Stati Uniti.

L'ultima ufficialità era arrivata dall'Asia. Grazie al 5-1 in finale di ritorno sugli Yokohama Marinos, l'Al-Ain allenato dall'ex Milan e Inter Hernan Crespo ha ribaltato il 2-1 dell'andata e ha vinto la Champions League asiatica, staccando il pass iridato.

Ma quali sono tutte le squadre già qualificate al Mondiale per club 2025 in tutte le confederazioni?